I Beati Paoli e il mistero della setta: passeggiata raccontata tra storia e leggenda

Prosegue il "ciclo Luigi Natoli", la serie di passeggiate raccontate Tacus ispirate ai romanzi del celebre scrittore palermitano. Appuntamento venerdì 17 settembre con "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata antropologico-letteraria nei luoghi e sulla vera storia di questo signori della notte dalle identità celate, silenziosi e implacabili.

Verità o pura leggenda? Chi furono davvero i Beati Paoli? Dove si riunivano? Quanti e quali segreti custodivano? Attraversando il cuore del mandamento Monte di Pietà, tra realtà e tradizione narrativa, ripercorreremo le origini, le vicende e le identità del gruppo settario più celebre di Sicilia, ammantato di un fascino che perdura da secoli.

In linea con le disposizioni anti-Covid vigenti le attività sociali Tacus prevedono gruppi contingentati cui sarà possibile accedere solo previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente indicando i dati personali che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento sarà obbligatorio l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza interpersonale di sicurezza.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "I Beati Paoli e il mistero della setta" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e/o accessi a siti o percorsi sotterranei e avverrà totalmente in esterna. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

