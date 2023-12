I Beati Paoli e il mistero della setta: al via la passeggiata raccontata

Proseguono le passeggiate raccontate Tacus ispirate a storie, personaggi e luoghi dei romanzi di Luigi Natoli. Nuovo appuntamento, sabato 16 dicembre, con "I Beati Paoli e il mistero della setta", in una speciale versione semi teatralizzata, realizzata in collaborazione con la compagnia Araldo del Vespro.

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, nell'intricato reticolo di cunicoli e passaggi sotterranei cittadini, tra riunioni segrete, macchinazioni e processi sommari. Leggenda o realtà? Giustizieri o sicari? Attraverso un'analisi delle fonti - corredata da stralci letterari, che prenderanno vita attraverso scene tratte dal romanzo - in equilibrio tra realtà storica, finzione narrativa e leggenda, un'indagine itinerante su questi signori della notte, silenziosi e implacabili, che tutto sanno e tutto vedono.

La partecipazione è valida solo su prenotazione da effettuarsi al 320 2267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativi e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "I Beati Paoli - Mario Rossi - 2 pax - Tel. 393 xxx xxx. Ai fini organizzativi non saranno considerati validi il "parteciperò" all'evento Facebook e/o richieste di informazioni/prenotazioni incomplete o non confermate).

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali e affini, camminamenti sotterranei o descrizioni di carattere artistico-architettonico. L'attività sarà confermata al raggiungimento di 10 pax. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, meteo avverso, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.