I Beati Paoli e il mistero della setta: la passeggiata itinerante per la città

Complotti, macchinazioni, tradimenti e vendette consumate nell'ombra, sotto l'occhio vigile e onnipresente di una setta segreta, implacabile e infallibile. Proseguono gli appuntamenti del ciclo "Luigi Natoli" con "I Beati Paoli e il mistero della setta", la passeggiata raccontata Tacus sulla vera storia e nei luoghi dei temibili Beati Paoli, protagonisti silenziosi di uno dei romanzi più letti e amati della letteratura siciliana. Una speciale edizione in collaborazione con La Nuova Panormo e la compagnia teatrale Araldo del Vespro in tre date, in programma domenica 10, sabato 23 marzo e domenica 7 aprile.

Un'indagine itinerante, tra realtà e leggenda, per ricostruirne origine ed evoluzione e decodificare - attraverso le fonti storiche e le pagine di Natoli - i simboli, il linguaggio in codice, il modus operandi e le identità degli affiliati. A corredo, un momento teatralizzato tratto dallo spettacolo "I Beati Paoli", in scena al Ranchibile Don Bosco sabato 13 aprile. In tale occasione, sarà possibile acquistare i biglietti.

La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320 2267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "I Beati Paoli - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative non faranno fede il "parteciperò" su Facebook, né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'evento è un racconto itinerante, un evento culturale a carattere divulgativo, da non intendersi come visita guidata o tour turistico; non prevede ingressi a siti monumentali, camminamenti sotterranei e/o descrizioni di carattere artistico-architettonico. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 10 pax, meteo avverso e/o altri imprevisti, lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento. Eventuali cambiamenti saranno comunicati in modo tempestivo ai partecipanti.