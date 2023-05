I Beati Paoli e il mistero della setta: una passeggiata "raccontata" tra romanzo e leggenda

Va in replica, domenica 21 maggio l'appuntamento con le passeggiate raccontate del ciclo Natoli e con "I Beati Paoli e il mistero della setta", l'itinerario storico - antropologico - letterario sulla leggendaria setta dei Beati Paoli, protagonista indiscussa dell'omonimo romanzo di Natoli.

Uomini dai volti coperti che si muovono indisturbati, protetti dal buio della notte, passando per cunicoli e passaggi sotterranei attraverso la città, tra riunioni segrete, fughe rocambolesche, complotti e processi sommari... Verità o diceria? Giustizieri o sicari? Tra fonti storiche e narrative, un'indagine itinerante nei luoghi della setta, sulle tracce della loro origine, della loro evoluzione e della loro eredità.

La partecipazione è valida solo su prenotazione (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativi e recapito telefonico attivo. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" sull'evento Facebook). Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e/o camminamenti sotterranei. L'adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.