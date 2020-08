Il tour dei Beati Paoli a palermo tra catacombe e cripte sotterranee

Il centro storico di Palermo, specialmente con i suoi sotterranei, è intrinsecabilmente legato alla leggenda dei Beati Paoli, la famigerata setta segreta di incappucciati nata dalla penna di Luigi Natoli.

Il tour consiste in un viaggio, passi del romanzo alla mano, in compagnia di alcuni dei più famosi personaggi della storia e delle location che hanno ispirato lo scrittore, narrando le numerose leggende ma anche gli aneddoti storici che come sempre creano il presupposto delle grandi storie.

La narrazione sarà impreziosita dalla visita guidata all'interno di due luoghi menzionati nel romanzo e usati come passaggi segreti dalla setta. Si tratta delle catacombe paleocristiane di Porta d'Ossuna, ad oggi il più esteso settore conservato della Palermo Sotterranea descritta dal Natoli, e della Chiesa di San Matteo, con la sua cripta e la cui sacrestia conserva ancora un famoso passaggio di accesso ad un cunicolo usato dalla setta.

Il tour partirà con la visita della chiesa di San Matteo e della sua cripta dove si trova il cunicolo, attraverserà il mercato del Capo facendo tappa nei luoghi più famosi descritti nel romanzo del Natoli (che si potranno apprezzare solo dall'esterno a causa dell'inagibilità), per concludersi con la visita della catacomba paleocristiana di Corso Alberto Amedeo. L'itinerario è una passeggiata a piedi nel centro storico che partirà da corso Vittorio Emanuele e arriverà fino a corso Alberto Amedeo. Prenotazione obbligatoria.