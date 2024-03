I Beati Paoli e il mistero della setta: nuovo appuntamento con la passeggiata raccontata

Penultimo appuntamento dell'edizione speciale de "I Beati Paoli" - la passeggiata raccontata Tacus, nei luoghi e sulla vera storia della setta segreta più nota e temuta della letteratura e della tradizione isolana - in collaborazione con la compagnia Araldo del Vespro.

Un vero e proprio viaggio indietro nel tempo lungo il loro quartier generale per ricostruire - tra fonti storiche e letterarie - l'origine, l'evoluzione, il modus operandi e le identità di questi signori della notte, che tutto sanno e tutto vedono, e rispondere alle domande: realtà o leggenda? Chi erano davvero i Beati Paoli? Giustizieri implacabili o spietati sicari al soldo di terzi? Quali verità si nascondono dietro il loro segreto, lungo cinque secoli? Cosa ha spinto Natoli a raccontarli nel suo romanzo?

A corredo della narrazione, a cura degli attori di Araldo del Vespro, un assaggio teatralizzato dello spettacolo "I Beati Paoli" in scena il prossimo 13 aprile. La partecipazione è valida su prenotazione da effettuarsi al 320 2267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "I Beati Paoli - 2 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative, non saranno presi in considerazione il "parteciperò" su Facebook né richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.

L'evento è un racconto itinerante da non intendersi come visita guidata o tour turistico. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali e affini, camminamenti sotterranei o descrizioni di carattere artistico-architettonico. L'attività sarà confermata al raggiungimento di 10 pax. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, meteo avverso, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Variazioni ed eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



RADUNO: Piazza della Memoria (area pedonale alle spalle del Tribunale) ore 17:00

CONTRIBUTO: €5 pax - €3 ridotto soci TACUS

PRENOTAZIONI: 320 2267975 (WhatsApp attivo)