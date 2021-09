Bastioni e porte a mare: dalla Catena allo Spasimo, itinerario guidato serale

Bastioni e porte a mare: dalla Catena allo Spasimo. Itinerario guidato e narrato serale. Giovedì 9 settembre ore 20.15. Con questo primo appuntamento di settembre si va alla scoperta di uno dei luoghi storici insoliti della città, In Itinere vi porta dentro il perimetro della città che guarda dai suoi bastioni affacciati a quel mare su cui si aprono le porte, un’antica catena come passo per entrare e uscire, ingressi monumentali e fortificati.

Cammineremo dentro questa cinta che si affaccia sulla costa, immaginando com’erano i luoghi ascoltando i racconti. Uno percorso iniziale dall’antico porticciolo alla “strada Colonna" e poi dentro i vicoli arabi dove si trovano luoghi da ammirare tra palazzi e chiese monumentali, curiosità ed eventi di fatti storici, cultura popolare e leggende che sono rimaste dentro le pietre che ancora si possono notare o immaginare a guardia della città.

Camminare ammirando e scoprendo angoli nascosti, resti di costruzioni murarie antiche e porte sparite nel tempo altre rimaste fino ad oggi. Una città che si è arricchita di scorci e angoli d’arte e raffinata architettura, quartieri sovraffollati a strati, storie di fantasia, reali o immaginarie, testimoni delle influenze, delle dominazioni e della cultura palermitana. Un’altra storia da raccontare che parla di uomini, luoghi e cose narrate in una sera di fine estate ancora fuori ad ammirare i tesori e anche gustare il cibo locale.

Itinerario: si inizierà partendo dalla Chiesa della Catena, da li proseguiremo verso la zona del foro italico che lasceremo per seguire il filo conduttore ideale delle cinte murarie sovrapposte, lo scenario da ascoltare con la spiegazione che rappresenta l’antico assetto della città immaginando com’era e com’è adesso. Fine del percorso a Santa Maria dello Spasimo. Prenotazione obbligatoria, fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it.

Appuntamento alle ore 20.15 Chiesa della Catena

Durata 1,30 - percorso facile.

Itinerario con guida autorizzata e audio guida amplificata.

Degustazione tipica

Parcheggi piazza Marina, foro italico, chiesa della Magione.

Evento a numero chiuso nel rispetto delle normative vigenti relative al contenimento del contagio da Covid-19. Si raccomanda di indossare la mascherina.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...