"Bacco, Tabacco e Veneri di Palazzo": a piazza Bologni un tour accompagnato da un "cunto"

L’associazione SiciliandoStyle organizza "Bacco, Tabacco e Veneri di Palazzo", una visita nelle stanze della dimora storica di Palazzo Alliata di Villafranca, in piazza Bologni 18. Un viaggio tra l’arte, la storia e i sapori grazie a una visita agli ambienti del piano nobile accompagnata da un cuntu, il racconto siciliano.

Due donne, madre e figlia, unite dalla passione per l'arte, per la cultura. Intraprendenti e fiere, Sonia Ortuzar e Topazia Alliata di Villafranca, portano in alto il nome della loro famiglia, senza mai dimenticare la dedizione e l'entusiasmo, che la stessa ebbe nel perpetuare la storia della casata legata al vino. Il delizioso nettare degli dei, firmato "Duca di Salaparuta", è ancora oggi uno dei migliori vini siciliani, famosi in tutto il mondo.

Gli ospiti, durante la mattinata, avranno modo di ascoltare un cunto dedicato a queste due grandi donne e potranno, altresì, degustare ALA, l'antico liquorvino, che il Duca Enrico dedicò alla moglie Sonia.