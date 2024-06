Petralia Soprana, l’azienda agricola San Giovanni apre le porte: tour nel cuore delle Madonie

Indirizzo non disponibile

Per la prima volta aprirà le porte ai visitatori l’azienda agricola San Giovanni, nel comune di Petralia Soprana, tra i borghi più belli della Sicilia. L’appuntamento è domenica 9 giugno alle 10 al Lipari’s Cafè (bivio Madonnuzza- Petralia Soprana) dove i visitatori saranno guidati alla scoperta dell’antica masseria del XIX secolo di proprietà della famiglia Pottino.

Darà il benvenuto Annaclara Pottino, proprietaria della tenuta, che racconterà agli ospiti la storia dell’azienda, rigorosamente biologica, che si configura come la tipica masseria siciliana e che conserva alcune delle pregevoli testimonianze architettoniche come il grande granaio sul cui portale, lavorato a pietra, è riportata in epigrafe la data 1835, o ancora il tipico “bagghiu” dei casali dell’epoca.

Nel percorso di visita sarà mostrata la tradizionale tosatura delle pecore allevate insieme ai bovini allo stato brado, si potranno ammirare anche i magnifici esemplari di falchi della specie Pellegrino, Sacro e Astore. La falconeria è infatti una delle attività sulle quali punta l’azienda così come un progetto volto alla realizzazione di una fattoria sociale aperta alle scolaresche e ai visitatori. Seguirà la degustazione dei prodotti tipici della zona, al termine della quale gli ospiti saranno condotti in una passeggiata intorno al lago e nel boschetto limitrofo dove Ignazio Maiorana, giornalista e poeta, reciterà le sue brevi e divertenti poesie satiriche.

Il costo è di 5 euro per ogni partecipante. Posti limitati e prenotazione obbligatoria. Dopo la scampagnata, si consiglia di visitare, entro l’orario di chiusura (ore 18), il Museo etnografico di Petralia Soprana e con l’occasione fare una passeggiata nel suggestivo centro storico del borgo madonita.