Artigiani e putìari, le rue degli antichi mestieri: il tour in giro per Palermo

Artigiani e putiari: le rue degli antichi mestieri. Esiste una città degli antichi mestieri di cui sono rimaste le storie con i nomi strani e quasi incomprensibili ma che raccontano pezzi di vita vissuta, quando le vie si chiamavano “rue” e le persone scendevano a comprare quello che oggi chiamiamo artigianato puro e qualche decennio fa serviva per vivere il quotidiano.

Cose che hanno il suono di altri tempi, profumi dimenticati di legno, ferro e cuoio, suoni e voci di un’altra città di cui sopravvive il ricordo che si può raccontare, voci e abbanniate che sono una eco della nostra narrazione popolare. Gireremo per la Palermo degli antichi mestieri, quelli degli ambulanti non più esistenti, quelli scomparsi delle botteghe che vedevano lavorare personaggi oggi non più trovabili ma che possiamo immaginare, ascoltando le storie dei manufatti, i loro usi e i costumi di epoche ormai andate nel tempo. Patendo dal cuore del centro storico, da un mandamento ad un altro la nostra prima passeggiata serale tocca le corde di un ricordo che forse pochi possono ancora raccontare.