Art & The City, la visita guidata alla scoperta della street art nel cuore di Ballarò

Palermo e l'arte di strada: un connubio che, negli ultimi anni, ha trovato terreno fertile e prolifica continuità, ascritto all'interno di un processo che fa dell'arte urbana il veicolo di una riqualificazione e valorizzazione del territorio dal basso. Come all'interno di un museo a cielo aperto, un percorso ideato e condotto da Federica Gargano, guida turistica autorizzata, alla scoperta delle opere di street art che animano il quartiere di Ballarò.

Santi, animali fantastici, personaggi iconici ed esplosioni di colore per assaporare, in un universo ironico, vivo e sorprendentemente creativo, la nuova anima della città e mostrare la pulsante creatività di una realtà in continuo fermento come Ballarò attraverso i suoi murales, le storie che essi raccontano e le pratiche di trasformazione e partecipazione sociali riassunte mediante l'espressione artistica.

In ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente su prenotazione da effettuarsi telefonicamente. Sarà necessario indicare i dati (nome, cognome e recapito) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno messi a disposizione delle autorità sanitarie competenti. Per l'intera durata dell'evento si dovrà mantenere sempre una distanza interpersonale di 1,5 metri e assicurarsi di avere con sé mascherina e gel igienizzante a base alcolica. Ricordiamo di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

I tour guidati proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate. “Art & The City: #Ballarò” è un tour originale ideato da Federica Gargano Guida Turistica Abilitata per Tacus Arte Integrazione Cultura. Il tour è una visita guidata. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.