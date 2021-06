L'antico business della neve per refrigerare cibo e acqua: itinerario, laboratorio e degustazione

Family tour: l'antico business della neve per refrigerare cibo e acqua. Itinerario e laboratorio dimostrativo della preparazione all’antica. Giovedì 24 giugno alle ore 20.15.

Siamo pronti col terzo itinerario dell'estate.Stavolta "family tour" adatto ai bambini, un'offerta nata dalla volontà di rendere l'arte e la cultura accessibile anche ai più piccoli e apprezzati anche dagli adulti. Cosa c’è di più rinfrescante di una granita in estate quando Palermo è accalorata dal sole che in questa stagione non conosce tregua? Il prossimo itinerario organizzato da In Itinere è un percorso dedicato ad una usanza che ha caratterizzato la vita delle città per secoli.

Identità e simbolo della Sicilia la granita è una delle cose più antiche e storiche dell’isola transitata dal medioevo fino a oggi, trasformandosi da ghiaccio addolcito con acque aromatizzate a vero e proprio must della pasticceria stagionale.

Da qui, dal ghiaccio appunto dobbiamo partire e dal suo viaggio dalla montagne alla città quando per arrivare il carico camminava per giorni, prezioso come oro bianco per diventare quello che gli arabi avevano trasportato con il nome di sherbeth , antesignano del gelato che proprio in Sicilia vede la nascita.

L’uso della neve in Sicilia era uno degli affari e dei mestieri che rappresenta un mondo oggi dimenticato, ma che sopravvive nei ricordi e nei racconti che in questo itinerario guidato ripercorrono le tappe di una storia arrivata fin ai nostri giorni. Di questo e di tutte le storie legate alla neve e al ghiaccio vi racconteremo in questo itinerario dedicato ai grandi e ai piccini, arricchito dalla dimostrazione che si terrà nell’atmosfera del centro storico, alla fine del percorso dove vedremo come veniva prodotta la granita all’antica che assaggeremo direttamente sul posto.Un viaggio dentro la Palermo ritrovata, attraverseremo i luoghi che identificano la cittadella araba, luogo dove gli arabi risiedevano con il califfo - l’antica Al Kalisa - che sembra il naturale punto di partenza del tour. Partenza da vicolo della Neve all'Alloro arriveremo in via Maqueda, dove ci aspetteranno per il laboratorio e la degustazione.

Informazioni utili per partecipare:

Punto di partenza: Vicolo della Neve all’Alloro in via Alloro

Arrivo: Via Maqueda 264, davanti a “Spremiamo”

Durata 1,30 - percorso facile adatto a bambini

Itinerario guidato con audio guida amplificata, laboratorio dimostrativo e degustazione granita artigianale. Visita guidata con guida turistica abilitata. Quota di adesione 10 euro, prenotazione obbligatoria fino a raggiungimento numero consentito: info_initinere@libero.it. Evento nel rispetto delle normative vigenti relative al contenimento al contagio covid-19.

