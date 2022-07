Antiche Fornaci Maiorana, un tour alla scoperta degli storici cunicoli sotterranei

Antiche Fornaci Maiorana. Visite esterne e sotterranee a un raro esempio di archeologia industriale. Sabato 16 luglio alle ore 9.30 e ore 11.30, insieme a Terradamare Cooperativa Turistica a Palermo, in collaborazione con l’associazione “Antiche Fornaci Maiorana Ets” e GreenSicily Outdoor, si esploreranno le antiche Fornaci Maiorana. Costo 15 euro, include noleggio di caschetto con illuminazione e servizio guida. (Posti limitati, si consiglia di prenotare qualche giorno prima dell'evento).

Le Antiche Fornaci Maiorana, raro esempio di archeologia industriale siciliana, è un complesso costituito dal palazzo padronale, un magazzino, le stalle per i cavalli, un frantoio, un silos per materiali inerti e due fornaci Realizzato dalla famiglia Maiorana nel 1945 nell'area "feudo Barca", ppartenuta al principe di Belmonte, alle falde di Monte Pellegrino. La struttura, in parte fuori terra, si sviluppa su un’area di circa 3.000 mq, su una cava di calcarenite formata da cunicoli sotterranei percorsi dai binari sui quali scorrevano i carrelli che trasportavano il materiale della cava.