Toti&Totino, il nuovo show al cineteatro Colosseum

Quando due colonne della comicità siciliana salgono sul palco non c’è dubbio che la risata sia assicurata. Se, poi, aggiungiamo alla ricetta gag irresistibili e una straordinaria capacità di improvvisazione, il gioco è fatto. Salvatore Mancuso e Salvatore la Mantia, meglio conosciuti come Toti & Totino, sono pronti, con il loro nuovo spettacolo, a far ridere a crepapelle il pubblico del Cineteatro Colosseum, in via Guido Rossa 7, a Palermo. Appuntamento sabato 1 aprile, alle 21.15, e domenica 2 aprile, alle 17.45. Le loro innumerevoli gag e gli esilaranti sketch rendono lo spettacolo frizzante e divertente per una serata all'insegna del sorriso. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 15 euro; 13 euro, invece, il ridotto. Per informazioni e prenotazioni, basta chiamare il numero 091442265. I biglietti sono anche acquistabili online sul sito www.liveticket.it.