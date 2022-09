Torneo di padel alle Ancelle, il weekend sportivo promosso dai Lions club

Lions Clubs International e Lions Club Palermo Libertà organizzano il torneo di Padel pro L.C.I.F. (Lions Clubs International Foundation). L’evento sportivo si svolgerà a Palermo presso il Padel Center (Ancelle) in via Marchese Ugo 6 nelle giornate di sabato 24 e domenica 25 settembre 2022. Le categorie interessate saranno 3: Maschile-Femminile- Misto, il costo di iscrizione al torneo è di euro 25,00, i fondi raccolti andranno in favore di Lions Clubs International Foundation. Per maggiori informazioni e iscrizioni: L.C. Palermo Libertà 334 7218654.