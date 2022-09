Giardino della musica, tornano i concerti in acustico al Coast to Coast Ausonia

Quattro appuntamenti con concerti in acustico all’ora dell’aperitivo. È ricca l’ultima parte del calendario di settembre e inizio ottobre della rassegna “Giardino della musica”, alle 19 all’interno dei locali del Coast to Coast Ausonia in via Ausonia 56 a Palermo.



Così si riparte con una nuova settimana di show. Martedì 27 settembre c’è il concerto chitarra e voce di Jimmy Coraro, che porterà il suo repertorio di canzoni d’autore italiane e straniere. Mercoledì 28 settembre è il turno di Carlo Pipitone, che porterà il suo repertorio blues chitarra e voce. Giovedì 29 settembre omaggio a Lucio Battisti con i Non dire no. Domenica 2 ottobre ad allietare l’aperitivo domenicale sarà Francesco Palazzolo con il suo guitar solo di sottofondo.



Durante l’esibizione, il pubblico del locale potrà scegliere tra numerose formule di aperitivo proposte e servite al tavolo, dal classico tagliere, al sushi, passando per la pizza e le poke. Varie le opzioni per prenotare un tavolo: telefonare dalle 9 a mezzanotte allo 091 777 3692, o via mail a info@coasttocoastdelivery.it o mandare un messaggio alla pagina Facebook www.facebook.com/coasttocoastausonia/. Concerti al Coast to Coast Ausonia sono previsti anche nei giorni successivi.

Seguirà il calendario delle settimane successive. con tanti altri appuntamenti per chi vuole trascorrere i tramonti d’estate in uno spazio al fresco della città. I concerti si svolgeranno in acustico, con l’artista che si esibirà a voce piena e senza strumentazione collegata al sistema di amplificazione, così come impone l’ordinanza del Comune di Palermo, che vieta l’uso di strumentazione collegata con la rete elettrica nelle 24 ore.