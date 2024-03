Torna Mariposa, un premio letterario per il testo musicale: appuntamento all'auditorium Rai

Torna il Premio Mariposa, premio letterario per il testo musicale con più di 20 edizioni alle spalle. La rassegna legata alla musica d’autore, ideata da Salvo Pistoia, si terrà domenica 14 aprile presso l’Auditorium Rai di Palermo (viale Strasburgo, 19 - ore 18 - ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Gli ospiti saranno il pianista e compositore italiano Maurizio Bignone, trasversale e crossover, artista che abbraccia stili diversi fin dalle prime composizioni senza tralasciare la sperimentazione; Roberta Finocchiaro, chitarrista e cantautrice catanese che nella sua carriera ha aperto i concerti di Elisa, Alex Britti e Ben Harper, ha suonato con alcuni musicisti di Bruce Springsteen, ha registrato i suoi album e si è esibita negli Usa; Luca Madonia, cantautore e chitarrista di lunga carriera: dai Denovo alla partecipazione al Festival di Sanremo del 2011, fino alle collaborazioni con Franco Battiato, Patty Pravo, Eugenio Finardi, Gianni Morandi, Kaballà e tanti altri; il chitarrista palermitano Germano Seggio, artista che ha diviso il palco con indiscussi “Guitar Heroes” del panorama internazionale come Steve Vai, Ricky Portera, Scott Henderson, Paul Gilbert, Maurizio Solieri, Mike Stern, Alberto Radius, Andrea Braido e Carl Verheyen e il giornalista Giorgio Verdelli che ha prodotto e firmato più di 200 programmi televisivi e, ultimamente, nel 2020, ha realizzato con Paolo Conte, Via con me, il film acclamato dalla critica a Venezia alla 77 Mostra Internazionale Cinematografica e “Enzo Jannacci: Vengo anch’io”, film documentario biografico sul grandissimo protagonista della musica italiana.

È previsto un video di saluti da parte di Luciano Ligabue, molto legato alla rassegna - ha ricevuto il riconoscimento del Mariposa nel 1988 - Sezione Narrativa, per la stesura del libro Fuori e dentro il borgo -, di cui è stato ospite in passato così come gli Stadio, Daniele Silvestri, Ivano Fossati, Paola Turci, Lucio Dalla, Max Gazzè, Raf, Piero Pelù, Alberto Radius, Gianluca Grignani, Niccolò Fabi e tanti altri.

Il Premio, che ha debuttato nel settembre del 1997, istituito dall’associazione "Mariposa", ha come obiettivo il riconoscimento del valore letterario dei testi delle canzoni ed allo stesso tempo la segnalazione delle sperimentazioni a cavallo tra musica, letteratura e poesia, espressioni di un concetto culturale di contaminazione che valica gli steccati tra una disciplina artistica e l’altra.