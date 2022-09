"Swing along with me", Toni Piscopo quartet live al Miles Davis jazz club

Toni Piscopo quartet in concerto al Miles Davis jazz club sabato 24 settembre, ore 21.30. La formazione, costituita da Giovanni Conte (pianoforte), Riccardo Lo Bue (contrabbasso), Paolo Vicari (batteria), e Toni Piscopo (voce), comprende musicisti d’alto profilo professionale esibitisi di frequente a manifestazioni di livello nazionale ed internazionale. Toni Piscopo, vocalist del gruppo, è considerato uno fra i pochi interpreti italiani della canzone popolare tradizionale americana.

Per citare il giornalista e musicale Gigi Razete: "Tra le voci maschili del jazz, assai meno numerose delle femminili, la sua è da molti anni una delle più eleganti e raffinate a livello nazionale". In una recensione per un suo disco apparsa sul quotidiano La Repubblica si legge: "La sua voce appare fresca e divertita, lieve e mai compassata come lo stile dei migliori crooner impone, di una raffinatezza che rivela l’ascolto attento di maestri storici. Eccellente è il gusto con cui affronta classici che altre grandi voci americane hanno reso immortali".

Il quartetto attinge il proprio repertorio dai classici della musica pop e jazz americana, proponendo i temi dei più grandi compositori - tra i quali Gershwin e Porter Ellington - che, attraverso la struttura della "canzone", hanno finito per scrivere la storia stessa di un’intera epoca. Tra i brani in programma si potrà ascoltare "Nice work if you can get it", "It’s all right with me", "Take the 'A' train" , ma anche "Wawe", "That’s life" ed altri.