A Tommaso Natale il presepe vivente: "Camminando sui passi di San Francesco"

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Anche quest’anno nel giorno della Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria sono stati presentati alla comunità della parrocchia San Giovanni Battista e alla borgata di Tommaso Natale parte dei personaggi che raffigureranno il Presepe Vivente 2024 - Camminando sui passi di San Francesco. Durante la celebrazione Eucaristica è stato benedetto il velo che indosserà colei che rappresenterà Maria. "Questo evento, giunto alla seconda edizione, sarà realizzato nel ricordo del primo presepe realizzato 800 anni fa (Natale del 1223) da San Francesco d'Assisi a Greccio", ha detto il parroco monsignor Giovanni Lo Giudice durante la benedizione. “Vi aspettiamo il 6 e il 7 gennaio 2024 per il primo Presepe Vivente 2024 - Camminando sui passi di San Francesco. Alle ore 16:00 partirà il corteo che dalla chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, piazza Tommaso Natale 9, raggiungerà il locale della mangiatoia di Villa Rossi, dove verrà raffigurato il presepe e rimarrà allestito fino alle ore 20:30 circa". Sarà possibile ammirare i vari personaggi nell'atto di svolgere attività e antichi mestieri, sarà allestito anche il Pretorio dei Romani che interagiranno con i visitatori. Non mancheranno i piccoli angoli di ristoro per allietare ed accogliere tutti coloro che hanno il piacere di venirci a trovare. E nel ricordo del primo presepe realizzato 800 anni fa da San Francesco d'Assisi a Greccio, avremo anche un raffigurante che prenderà le vesti del Santo Patrono d’Italia. Tutto è pronto mancate solo voi, vi aspettiamo!