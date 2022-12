Tombola magica in compagnia del Grinch: il Natale con i "Colori della solidarietà"

L'associazione "I colori della solidarietà" vi aspetta per due imperdibili appuntamenti: martedì 27 dicembre e martedì 3 gennaio in compagnia dello scontroso ma divertentissimo Grinch per una tombola veramente magica....Non chiedeteci il perché.... venite e vedrete! Vi assicuriamo che andrete via tutti felici.... anche il Grinch! Gli eventi si svolgeranno a Palermo Viale Strasburgo 353.