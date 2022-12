Tombolata e merenda di Natale al laboratorio social Malaspina tra giochi e regali

In occasione dell’inizio delle feste, giovedì 22 dicembre il Laboratorio Sociale Malaspina e l’Associazione di volontariato Basta volerlo vi invitano a passare un pomeriggio insieme con una tombolata e una merenda di Natale per grandi e piccoli.

L’appuntamento è alle ore 16 in via Boito 7, dove sarà possibile passare un pomeriggio insieme in allegria tra giochi, cibo e regali. Insieme alla tombolata è stata infatti avviata anche una raccolta giocattoli, che saranno donati ai bambini durante il pomeriggio del 22. Un modo per ridare valore agli oggetti usati e per ridargli nuova vita, dandoli in dono per le feste.

Fino al 22 dicembre è possibile portare i giocattoli: