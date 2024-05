"Ti posso chiamare fratello?": a Terrasini la presentazione del libro sulla storia di Biagio Conte

“Il 5 maggio 1990, all'età di 26 anni, Biagio approfitta del silenzio della notte per varcare il cancello di casa e in ricerca...". Così ci ricorda una pagina del libro dal titolo "Ti posso chiamare fratello?", La storia di Biagio Conte, missionario di Speranza e Carità, scritto "a due cuori e quattro mani" dai giornalisti Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi", che per l'occasione - nel 34° anniversario dell'inizio dei percorsi di vita di Fratel Biagio tra "Speranza e Carità" - si presenta a Terrasini a Palazzo d’Aumale, sede dell’omonimo Museo regionale, sabato 4 maggio, alle ore 17:30.

Dopo l’introduzione di Ino Cardinale, presidente Associazione culturale “Così, per… passione!” organizzatrice dell’evento, ed i saluti di Giosuè Maniaci, sindaco di Terrasini, e di Evelina De Castro, dirigente responsabile del Museo regionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Palermo e del Museo Regionale di Terrasini, a “raccontare” il libro con le sue performance creative, i suoi disegni sulla sabbia, sarà Stefania Bruno "Sand artist".

Letture: Caterina Cardinale, Margherita Cipriano, Martina Consiglio, Antonella Galati e Rosanna Stufano. Testimonianza di Pasquale Scimeca, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico La conclusione è affidata agli autori del libro.