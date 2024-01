"Ti posso chiamare fratello?", in Cattedrale la presentazione del libro sulla storia di Biagio Conte

Martedì 9 gennaio in Cattedrale alle ore 19 si terrà la presentazione del volume "Ti posso chiamare fratello?", la storia e l’eredità spirituale di fratel Biagio Conte missionario di Speranza e Carità, edizioni San Paolo.

È una figura nota, amata, di cui molte volte si è scritto e detto tanto, ma forse non tutto. Come lui e la Missione di Speranza e Carità hanno trasformato la città di Palermo? Come è cambiato il modo di vedere i poveri? Cosa raccontano le battaglie non violente che fratel Biagio Conte ha incessantemente condotto nella sua vita?

Autori del libro i giornalisti Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi. "Ti posso chiamare fratello?" (Edizioni San Paolo 2023), martedì 9 gennaio racconteranno la vita, la Missione e l’eredità spirituale di Fratel Biagio Conte, quel “piccolo servo inutile” dagli occhi azzurri illuminati dalla fede divenuto un punto di riferimento per l’universo di derelitti, un luogo di accoglienza per gli scartati della terra, un luogo in cui la speranza non muore.

La presentazione, che si terrà presso la Cattedrale di Palermo alle ore 19, vedrà l’intervento di Mons. Corrado Lorefice – che firma la prefazione del volume – e l’introduzione e moderazione della giornalista Fernanda di Monte, fsp.

Fratel Biagio Conte ha lasciato la vita terrena il 12 gennaio 2023, dopo una malattia affrontata con la forza, la fede e la speranza con cui ha sempre vissuto. Alessandra Turrisi e Roberto Puglisi racconteranno perché la sua opera e le sue battaglie hanno lasciato un segno, un’eredità per la Chiesa e per la società tutta. Che non va dispersa, ma custodita, raccontata e valorizzata.