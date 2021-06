Patrizia D'antona e Rita Tolomeo nella danza di Icaro, "Theatre's night" al Wanderlust

La cultura e l'arte incontrano ripartono dal Wanderlust in un'esperienza del tutto nuova che abbina la performance teatrale all'aperitivo. Patrizia D'Antona mette in scena "Cunto di Medea e altre storie" con la partecipazione di Rita Tolomeo nella danza di Icaro.

"Nella vita di ogni giorno compiamo gesti che hanno un'antica origine come quello che, narra il mito, compì Dioniso quando scoprì per la prima volta i grappoli d'uva “Quando l’uva nata dal corpo di Ampelo fu matura, staccò i primi grappoli, li spremette con dolcezza fra le mani con un gesto che sembrava conoscere da sempre e si guardò le dita macchiate di rosso. Le leccò...”.

Il sapore di qualcosa, un gesto, stuzzicano una memoria “arcaica”, irrazionale, qualcosa che ci appartiene e che, seppur confusamente, riconosciamo provocandoci un brivido sulla schiena. Il mito ci avvolge, fa “costantemente” capolino nelle nostre vite quotidiane e ci attraversa con una forza che ci stupisce per la sua attualità.

“Il cunto di Medea e altre storie” è un solo, un intenso exursus sull'amore: da quello di Dioniso per l'amico Ampelo a quello della giovane principessa Medea per lo straniero Giasone, a quello di Icaro per la libertà, a quello di Cassandra per la madre Ecuba. Storie che rivisitano archetipi fondamentali della nostra mitologia che diventa contemporanea grazie alla forza delle relazioni a cui rimandano le vite di questi straordinari personaggi: amico e amico, madre-figlia, figlio-padre, uomo-donna.

Un’indagine sempre aperta nelle questioni che riguardano i rapporti più viscerali e decisivi degli esseri umani. Avvicinarsi a questi miti offre l’occasione per aprire un nuovo punto di vista nella propria vita e nelle proprie vicende. Un cammino circolare che, nel ripercorrere le riflessioni che le relazioni di ogni giorno provocano nella nostra vita quotidiana, trovi la strada per un rinnovamento, una possibilità di sprezzare il cerchio e rinascere attraverso il “corpo” dell'attore, in questa caso di un attrice che se ne fa carico. Lo spettacolo avrà luogo alle 19.00 e nel biglietto è incluso un calice di vino e successivamente si potrà rimanere per l'aperitivo o la cena.

