"The waste land and other poems", Claudio Collovà porta l'opera di Eliot all'Orto Botanico

Sabato 2 settembre, alle 21.30, all’Orto Botanico di Palermo, per il Festival Metamorphosis, sul solco della contaminazione artistica, va in scena The Waste Land and Other Poems - Ciò che vide Tiresia, tratto dall’opera di Thomas Stearns Eliot, per la regia e con la voce di Claudio Collovà e con gli interventi musicali della Banda di Palermo - composta da Giacco Pojero (fisarmonica e voce), Nino Vetri (sax e voce), Marco Monterosso (chitarra), Antonella Romana (tromba), Simone Sfameli (batteria), Luca La Russa basso (basso) insieme all’Ubi Ensemble, con le composizioni live electronics di Giuseppe Rizzo, e Notturni di Chopin eseguiti al pianoforte da Ornella Cerniglia.

Una suite musicale, con le meravigliose parole tratte dal poema e da altre poesie di Eliot. L’immaginario musicale si moltiplica con la sfilata continua delle figure che popolano gli infiniti luoghi e paesaggi. Il grido Shantih! Shantih! Shantih!, che conclude il poema invocando la pace e che risuona oggi più inascoltato che mai, forse supera ancora tutta l’umana comprensione.

"Sembra che l’incapacità di rigenerarsi della vecchia società occidentale del 1922 riguardi anche l’attuale - dichiara Claudio Collovà - e che il segno profetico delle torri che crollano nelle metropoli, sia ormai solido immaginario delle nostre coscienze. La religiosità affoga tra superstizioni e convenienze ancora oggi, e Tiresia sarebbe testimone di una vera e profonda mancanza di spiritualità diffusa".