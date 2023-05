Il tributo ai Depeche Mode e il batterista bambino: The sneakers e Francis the Drummer a Villa Pantelleria

Metti insieme per una sera il ritmo della più famosa tribute band ai Depeche mode d’Europa e il suono del batterista-bambino palermitano, fenomeno della Rete che ama il rock.



Tutto questo sarà il concerto che vedrà insieme The Sneakers e Francis The Drummer il 22 luglio alle 21 al Parco Villa Pantelleria in vicolo Pantelleria 10, traversa di viale Strasburgo a Palermo.



Una serata all’aperto a tutto rock, con protagonista una tra le band tributo più apprezzate e conosciute in Europa – reduce da concerti in Belgio, Olanda e Germania - grazie alle emozioni che è capace di trasmettere riproducendo fedelmente suoni e scenografie dei Depeche mode e riuscendo quindi a ricreare l’atmosfera di un live del gruppo britannico.



Nella sua scaletta la band, che ha anche aperto i concerti degli stessi Depeche mode, spazia attraverso i momenti fondamentali della vita della band: dai fondamentali esordi degli anni Ottanta con Vince Clark, ai lunghi anni con Alan Wilder, dove sono state scritte le pagine principali della storia della band.



Ospite degli Sneakers sarà Francis The Drummer, ovvero il batterista palermitano Francesco Giuffredo, fenomeno del Web dodicenne, che suona alla perfezione i brani delle più importanti band rock internazionali da quando aveva sei anni.



I biglietti di ingresso per assistere allo spettacolo partono da 15 euro, più diritto di prevendita, e si possono comprare su Tickettando all’indirizzo https://tickettando.organizzatori.18tickets.it/event/27382.