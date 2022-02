"The seasons", Ruggiero Mascellino presenta il suo nuovo album alla Feltrinelli

Torna la grande musica del maestro Ruggiero Mascellino che, reduce dal successo al teatro Massimo con “I Vespri siciliani”, presenta dal vivo il suo nuovo album “The Seasons” in occasione dell’evento che avrà luogo giovedì 24 febbraio, alle ore 18, presso la Feltrinelli di via Cavour 133 a Palermo. Insieme al compositore suoneranno: Gaspare Palazzolo al sax, Manfredi Tumminello alle chitarre, Marco Spinella al basso e Gabriele Palumbo alla batteria. L’evento è ad ingresso libero e, in conformità alle nuove disposizioni sul contrasto alla pandemia, è necessario esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina Ffp2.

Ruggiero Mascellino, pianista, fisarmonicista, compositore, da sempre spazia attraverso un repertorio musicale “colto” abbracciando il jazz, ma anche il mondo pop e rock, e non dimenticando il calore del folklore siciliano. La sua musica, così preziosamente eterogenea, difficilmente riesce a catalogarsi in un genere ben preciso. Ed è questa “fuggevolezza” che contraddistingue l'autore e che ritroviamo pienamente in “The Seasons”, un album che ha preso forma durante i mesi del lockdown e che si discosta nettamente dai precedenti. In questa nuova proposta musicale, Mascellino ha raccolto 12 brani interamente dedicati alle stagioni come si evince anche dal titolo. Non a caso i 12 brani, associati ai mesi dell’anno, presentano singolarmente uno stile individuale, in cui si intrecciano temi e melodie che richiamano ad un vissuto personale e, nello specifico, legato ad un particolare momento storico che ognuno di noi difficilmente dimenticherà.

"Ad un certo punto - commenta il maestro Mascellino - i giorni apparivano come un susseguirsi di larghe semibrevi, così come le settimane, i mesi, le stagioni. Il tempo è trascorso, ma ogni singolo momento è stato caricato di un valore che forse non aveva mai avuto prima, dando la possibilità di vedere ciò che è quotidiano come se fosse stra-ordinario. “The Seasons” nasce tra le mura di casa, per approdare solo successivamente in studio di registrazione, portando con sé un modo di vedere diverso dal solito, a tratti cupo e all’improvviso brillante, indubbiamente introspettivo e ricco di stimoli".

"The Seasons” è edito da Da Vinci Publishing, distribuito da Egea Music, disponibile già nei negozi La Feltrinelli di tutta Italia e nei circuiti digitali (Spotify, iTunes, Deezer). L’album è acquistabile anche on line sul sito ibs.it o davinci-edition.com, ed anche con il bonus Carta del docente e con 18App.