The lady of Carini: in notturna la visita teatralizzata al Castello

Il 31 maggio "The lady of Carini", meeting with the Ghost. Liberi Tutti - Associazione di Promozione Sociale è lieta di ripresentare, a seguito delle numerose richieste ricevute, “The lady of Carini, Meeting with the Ghost”, la “performance teatrale itinerante site specific” che tanto ha entusiasmato un pubblico sempre attento e partecipe.

La visita notturna teatralizzata permette infatti ai visitatori di scoprire i luoghi salienti del Castello La Grua-Talamanca di Carini, e contemporaneamente di rivivere, attraverso un’esperienza teatrale completa, i momenti fondamentali di uno dei più celebri femminicidi della storia siciliana e italiana.

Il fantasma di Laura Lanza, la Baronessa di Carini, racconterà infatti la sua tragica vicenda e ne rivivrà con gli spettatori/visitatori le fasi più cruente fino al momento finale della sua morte.