The lady of Carini, l'anima triste della baronessa Laura Lanza tra le stanze del maniero: il tour

Durante la Notte di Valpurga, il 30 aprile di ogni anno, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei trapassati si assottiglia e i fantasmi tornano a parlarci… E' così che al Castello di Carini l'anima triste di Laura Lanza, la Baronessa di Carini, tornerà a raccontare la sua tragica storia aggirandosi tra le stanze del maniero carinese.

Gli avventori, durante la visita, assisteranno alle vicende precedenti la sua morte che culmineranno nel celebre femminicidio narrato dai cantastorie in tutta la Sicilia. Amore, morte e atmosfere gotiche in un'elettrizzante e suggestiva performance teatrale notturna tra le mura del Castello La Grua Talamanca. Dialoghi e azioni teatrali prodotti da: Liberi Tutti - Aps. Per informazioni e prenotazioni si può visitare il sito www.liberituttinoprofit.it. Biglietto 6€, per i tesserati Arci 5€. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni.