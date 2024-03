The lady of Carini, nuovo appuntamento con la visita notturna teatralizzata al Castello

Torna “the Lady of Carini” in un edizione straordinaria. A causa delle numerose richieste ricevute il 9 marzo, venerdì 22 marzo al Castello di Carini, in un’edizione arricchita nei dialoghi teatrali e nella sua veste scenografica, torna il fantasma della baronessa.

La visita notturna teatralizzata infatti si configura come una vera e propria performance teatrale itinerante “site specific”, in cui il percorso illustrato del Castello La Grua Talamanca è inframmezzato dalle apparizioni dello spettro di Laura Lanza.

Il Castello di Carini diviene così un palcoscenico notturno in cui spettatori/visitatori e attori si ritrovano entrambi immersi nella triste storia della Baronessa, fino a rivivere insieme, in un atmosfera onirica e suggestiva, la sua tragica morte. Due turni disponibili: ore 21 e ore 22.30.

Per informazioni e prenotazioni si può inviare un messaggio whatsapp oppure inviare una mail a info@liberituttinoprofit.it. Biglietto 5 euro da pagare direttamente in contanti all’ingresso. Ingresso gratuito per i bambini fino a 5 anni.