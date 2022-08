"The human show", la presentazione del libro di Maggie S. Lorelli a piazzetta Bagnasco

Sarà presentato il 24 agosto alle 18.30 dalla libreria Mondadori in piazzetta Bagnasco "The human show" (Castelvecchi) il nuovo romanzo di Maggie S. Lorelli. A dialogare con l'autrice il giornalista Gianfranco D'Anna.

“The Human Show” è un romanzo che rappresenta un’allegoria sociale del nostro tempo, in cui la società vira verso una dimensione virtuale, deumanizzandosi. Ogni esperimento scientifico o sociale a cui si allude non è da intendersi come proiezione distopica in quanto si tratta di esperimenti attualmente in corso e basati su dati di realtà. Il libro guarda a un futuro prossimo, e soprattutto invita a riflettere sul mondo virtuale, in particolare relativo ai social network, in cui in nome di un’affermazione personale si perde il senso della relazionalità attraverso la rinuncia all’espressione sociale delle emozioni. La vecchia città, denominata il “Cerchio”, è imbarbarita e deserta. Gli umani, schiavi dello psicopotere del consenso, hanno l'obbligo di connessione alla rete “Globe”. Si ha paura ad uscire di casa perché in stato on è possibile, attraverso uno schermo smaterializzato, carpire i pensieri degli individui, decodificati da uno scanner di neuroimaging, e visualizzare la social card, che mostra il punteggio di credito sociale. Ogni immagine, story o experience sensoriale è prodotta dai bionici (byo) di Nexus, sui quali è impiantata una rete neurale artificiale che consente la trasmissione del pensiero.

I byo più acclamati, detti Idol (il riferimento è agli influencer della contemporaneità), sono fautori di una realtà aumentata che permette agli abitanti del Cerchio di sognare una vita migliore. Chiusi nelle loro celle asettiche dalle quali una volta entrati non si può più uscire, i byo hanno dimostrato, attraverso un Test attitudinale e diagnostico, di saper derogare alle emozioni umane. Chiuso nella sua stazione spaziale “Spider” sospesa in equilibrio gravitazionale a 80 chilometri dal suolo terrestre, Adam “The Starman” Yared, è l'ideatore di Nexus e domina dall'alto il formicaio umano. Genio visionario dell'informatica, Ceo della Neuralink Corporation, collabora con l'ingegner Ishikawa di Osaka, che progetta androidi di ultima generazione destinati a convivere coi byo. L'obiettivo di Yared è quello di controllare gli uomini tenendoli avvinti nelle maglie di brainet, la rete neurale globale. Coltiva inoltre una mania inconfessabile: far accoppiare le byo con androidi nel cui apparato genitale a trazione viene immesso il suo liquido seminale, in preda al delirio egotico di inseminare il mondo per plasmarlo a sua immagine e somiglianza, a scopo di dominio. Le sorti di Yared si intrecciano nella trama con quelle di Filippo Pace, un ex libraio che non si rassegna alla trasformazione della libreria Montidoro che gestiva a Roma in un Luna Park del gioco d'azzardo. Filippo si innamora della byo Marya, con cui stabilisce una corrispondenza virtuale privata, che agli operatori di Nexus è vietata. Anche Yared è colpito da Marya, fautrice di stories affascinanti e romantiche. Ne nasce un triangolo amoroso che lo induce a prelevarla dalla sua cella di Nexus per condurla con sé su Marte, pianeta sul quale ha fondato un avamposto.

Leggendo i suoi pensieri di repulsione nei suoi confronti e, nel contempo, l'amore per Filippo, Yared decide di rigettare la donna nel Cerchio come un angelo caduto. L’intero libro può considerarsi una metafora biblica, facendo riferimento a un Olimpo virtuale di Vip che condizionano i comportamenti di massa e a un Dio umanizzato, rappresentato dal manager della connessione globale. Dopo una serie di peripezie, Marya riesce a raggiungere Filippo a Roma. I due innamorati fuggono insieme in un Eden incontaminato, non ancora raggiunto dalla copertura della rete, per vivere una vita offline, clandestina ma felice. Le cose non andranno nella maniera sperata, ma rimarrà viva la speranza di un'umanità rinnovata, affidata alle risorse femminili.

Maggie S. Lorelli, dopo aver conseguito la laurea in Lettere all'Università degli Studi di Torino col massimo dei voti e la lode, si laurea brillantemente in Pianoforte al Conservatorio “G. Verdi” di Torino e in Didattica della Musica al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, svolgendo parallelamente studi di Scienze Politiche, Composizione e di Musica elettronica. Lavora per dieci anni presso la Feltrinelli e, come autrice radiofonica, collabora con Radio Tre Rai e Radio Vaticana scrivendo e conducendo programmi musicali. Dopo uno stage giornalistico presso l'agenzia di stampa Adnkronos e dopo aver scritto in varie riviste musicali specializzate, è giornalista pubblicista e collabora con diversi portali e periodici web, fra cui “zerozeronews”, diretto da Gianfranco D'Anna, già direttore dei tg di Rai 2 e Radio Rai, “Mediterranea”, testata giornalistica che ha l'obiettivo di diffondere la cultura del dialogo nel Mediterraneo e “La Voce di New York”, giornale bilingue che ha sede a New York. È docente di ruolo di Pianoforte presso un Liceo Musicale e svolge attività concertistica come pianista e in vari ensemble musicali fra i quali “Le Musae Ensemble”, formazione femminile da lei fondata, con cui promuove la riscoperta e la valorizzazione delle opere delle compositrici nella Storia della Musica. Alla passione per la musica affianca quella per la scrittura: ha al suo attivo numerosi racconti, “Automi”, il suo romanzo d'esordio e il recente “The Human Show”.