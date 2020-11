"The geo-economic relevance of Southeast Asia", il ciclo di webinar di Unipa

Venerdì 20 novembre prenderà il via il ciclo di webinar dedicati al tema “The Geo-economic relevance of Southeast Asia for the Italian Country System” organizzati dal Corso di Laurea Magistrale in “International Relations”, afferente al Dipartimento di Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali dell’Università degli Studi di Palermo, insieme alla Associazione Italia-ASean - Associazione delle Nazioni del Sud-est asiatico e a Sicindustria.

I webinar, con il coordinamento scientifico di Valerio Bordonaro, Direttore di Italia-ASean, e di Salvatore Casabona, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in International Relations, proseguiranno venerdì 27 novembre e venerdì 4 dicembre. Parteciperanno diplomatici, analisti e rappresentanti di istituzioni internazionali, per approfondire e affrontare le reciproche opportunità di investimento e scambi commerciali tra Italia, Unione Europea e i dieci Paesi del Sud-Est Asiatico afferenti all’ASean.

Interverranno Alessia Mosca (Sec. Gen., Italia-ASean), Silvia Formentini (ASean Desk, Dg Trade Ec), Esti Andayani (Ambassador, Embassy of Indonesia), Romeo Orlandi (VP, Italia-ASean), Giovanni Rodia (Director for External Relations, Ice-Ita), Datò Abdul Melvin Malik Castelino (Ambassador, Embassy of Malaysia), Leoluca Orlando (Mayor, City of Palermo), Enrico Letta (President, Italia-ASean), Fabrizio Micari (Rector, University of Palermo), Antonino Salerno (Responsible of International relations, Sicindustria), Giada Platania (Head of the International Affairs Unit Sicindustria/Enterprise Europe Network).

Per partecipare agli incontri è necessario registrarsi alla pagina dedicata