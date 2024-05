The feminist on cellblock y, proiezione e dibattito su educazione femminista in contesti detentivi

Qual è il potenziale di un’educazione femminista per il contrasto a modelli patriarcali? Come agiscono i programmi educativi femministi nei contesti detentivi? Quali possibilità e ostacoli insistono nel nostro contesto locale?

Con un approccio legato alla giustizia trasformativa e al femminismo intersezionale, il programma "Success Stories" sta portando avanti confronti educativi legati alla maschilità tossica con gruppi di uomini cisgender all’interno di diversi contesti detentivi statunitensi.

Il documentario della CNN "The Feminist on Cellblock Y" segue proprio uno di questi programmi all’interno della Correctional Training Facility di Soledad (CA, USA) dove un gruppo di uomini cisgender, facilitato da uno dei detenuti e fondatori del programma, si confronta sulla vulnerabilità e sui confini delle norme di genere.

Se operi nel settore giudiziario e/o a contatto con persone in conflitto con la legge, ti aspettiamo al dibattito informale Freedom che si terrà mercoledì 22 maggio 2024 alle 17.00 da Al Fresco – Bistrot, Palermo.

Proietteremo il documentario "The Feminist on Cellblock Y", al quale seguirà scambio di opinioni e presentazione dei risultati del progetto Road To Freedom. Concluderemo l’incontro con un aperitivo di ringraziamento. Evento gratuito su prenotazione. Per registrare la propria partecipazione clicca a questo link.