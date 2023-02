Terzo convegno regionale sulla disabilità al cineteatro De Seta

in data 25 febbraio 2023 presso i cantieri culturali alla Zisa in Palermo, alla via Paolo Gili 4 , nel cine teatro " De Seta " si terra’ con inizio alle ore 10,00 il 3° congresso regionale sulla disabilita’ . Patrocinato dal comune di Palermo, dalla regione siciliana, dalla Cesvop, dall’ asp di Palermo e riconosciuto dal ministero della disabilita’ il convegnom sopra dettagliato per data e location, trattera’ il seguente tema: “ Il diversamente abile in Sicilia; tra legislazione assente e diritti negati a sostegno della dialettica speciale e dell’ inclusione sociale ” . Presiede il convegno il presidente di unalottaxlavita onlus Gabriele Montera, modera l’avv. Antonella Giotti.

Relazioneranno: Gianlombardo Maria Antonia associazione di malattie rare La Terra di Mezzo Salvatrice; Salvatrice Rizzo centro per l’ impiego; Reno Insarda’ presidente nazionale enuip dirigente aida onlus; Calogero Arduino cgl disabilita’ ; Rosa Foti pastorale disabilita’ curia arcivescovile; Umberto Palma presidente nazionale co.na.di. ; Viginia Derelitto dott. in scienze della formazione ed educatrice professionale; Antonio Cascio prof. ordinario malattie infettive - direttore u.o.c ; Giuditta Antonia Petrillo presidente cesvop palermo; Marika Tutino neurochirurgo e presidente club lions; Caterina Raspanti coordinatrice per l’inclusione e docente di sostegno; Domenico Cipolla primario pronto soccorso ospedale Di Cristina; Fabio Salici segretario generale sicet cisl Palermo Trapani; Tiziana Di Lecce presidente associazione corpo e mente . Interverranno: Valeria Grasso segreteria ministero della salute; on. Francesca Donato eurodeputato, Nuccia Albano assessore regione siciliana alla famiglia ed alle politiche sociali; Daniela Ternullo senatrice della repubblica; Davide Faraone deputato della repibblica; Roberto Lagalla sindaco citta’ di Palermo .