Terzo capitolo de La pietra lunare alla Fabbrica 102

Dal 4 Marzo a Fabbrica 102 in via Monteleone 32, Palermo, torna La Strana Coppia formata da Marco Cappelli e Mezz Gacano per lanciare il terzo capitolo de LA PIETRA LUNARE Rassegna di musica “altra” e “alta” presentata sotto l’egida dell’etichetta discografica indipendente 41st PARALLEL RECORDS. Mezz Gacano (alter ego di Davide Mezzatesta) - polistrumentista, pittore e agitatore culturale, con solido background nel “rock hard e sinfonico” - incontra Marco Cappelli - militante nell’avanguardia newyorkese e docente di chitarra classica presso il Conservatorio di Palermo, reduce da un grande concerto al Politeama Garibaldi per l’Associazione Siciliana Amici della Musica.

I due convinti sostenitori dell’ipotesi che Palermo sia ricchissima di “sostanza musicale”, spesso ignorata dai circuiti d’intrattenimento, decidono di dar vita, complice l’ospitalità di Fabbrica 102, a LA PIETRA LUNARE, rassegna unica nel suo genere, intergenerazionale ed eterogenea. I precedenti capitoli della rassegna (Marzo-Maggio e Novembre-Dicembre 2023) hanno dato ragione all’ipotesi della Strana Coppia, vedendo avvicendarsi sul palco di Fabbrica102 un nutrito gruppo di musicisti di estrazione diversa, legati alla scena artistica palermitana e non solo, calorosamente accolti da un pubblico fidelizzato che ha dimostrato di credere, insieme con gli artisti, in una creatività senza confini e in un prolifico scambio di idee, esperienze e progetti. Riassunto: la politica dei grandi eventi fa di certo battere cassa e offre l’opportunità di ascoltare grandi nomi, ma la cultura di una città vive anche della propria scena locale. Accade in tutte le grandi capitali culturali del mondo, da cui spesso i “grandi nomi” provengono e anche a Palermo esiste una ricchissima vena di creatività sommersa, che emerge a tratti in oasi di straordinaria originalità.

LA PIETRA LUNARE @ Fabbrica 102 è un’occasione per salire in superficie e in crescere in costante fermento, seguendo due “comandamenti”: • Non c’è arte se non si mette almeno “un piede” su una terra sconosciuta • Uscire il lunedì sera Il programma di Marzo si inaugura Lunedì alle 21 col magico polistrumentismo del siciliano Maurizio Curcio. produttore, arrangiatore e ingegnere del suono per molti artisti internazionali (Carolin Carlson, Elisa, Steve Kunn, Seamus Blake, Leo Z, Giovanni Sollima, Mario Crispi, Mario Incudine) e performer in molti festival musicali internazionali (Kupio Festival in Finlandia, Biennale di Venezia in Italia, Voix the Femmes in Belgio, Istanbul Music Fest in Turchia, Oscià in Italia e molti altri). I suoi lavori sono pubblicati da varie case discografiche come Sony music, BMG, Rai Trade, Eyes Records. Ha lavorato come artista e ingegnere del suono per numerose istallazioni sonore acustiche e elettroacustiche e quale compositore e sound designer per colonne sonore, film, documentari e programmi televisivi. Ha composto la colonna sonora per il Chronicle of summer in Europe, un film del regista Kris Kieling, sulla migrazione dei rifugiati nel Mediterraneo. Oggi compone e lavora a Palermo.

Programma di Marzo

4 Marzo - h 21 Maurizio Curcio INCONTRI 0.1

11 Marzo - h 21 Enzo Rao & Giuseppe Viola SHAMAL DUO

18 Marzo - h 21 Valerio Mirone & Marco Cappelli DEDICATO A GABER

25 Marzo - h 21 Luca Nostro & Carla Restivo INCONTRI 0.2 L’ingresso ai concerti è gratuito.