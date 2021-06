Terrasini riparte, dal Sicilia Film Fest alla Maratonina: ecco il calendario degli eventi estivi

Terrasini riparte dagli eventi. Presentato il calendario delle manifestazioni culturali in programma a giugno e luglio. Ce n'è per tutti i gusti: dagli amanti della musica classica agli appassionati di cinema passando per i divoratori di libri, l'amministrazione Maniaci cerca di accontentare tutti i palati. In cartellone un concerto dell'Orchestra sinfonica siciliana, che si terrà domani, mentre a luglio andrà in scena lo Sconcerto rock e pop dell'orchestra sinfonica del centro Sicilia. Una nuova edizione di Un mare di libri che avrà tra gli ospiti Roberto Alajmo, che il 15 luglio presenterà l'ultima creazione dal titolo "Io non ci volevo venire", e Stefania Auci che il primo luglio dialogherà con la giornalista Elvira Terranova su "L'inverno dei leoni".

A Palazzo d'Aumale torna anche, con due appuntamenti (il 19 e il 26 luglio) il Sicilia Film Fest. Non mancano nemmeno le iniziative rivolte ai bambini: in programma, nella splendida cornice di Torre Alba, diversi laboratori esperienziali. Spazio anche allo sport: dallo yoga alla capoeira, dalla pallavolo alla corsa. Non poteva infatti mancare una nuova edizione della Maratonina città di Terrasini che si terrà il 27 giugno.

Il programma completo degli eventi

"Nonostante le grandi difficoltà del periodo da cui usciamo, abbiamo lavorato - afferma il sindaco Giosuè Maniaci - per garantire a Terrasini, ai cittadini, alle nostre imprese e ai nostri visitatori, un programma estivo capace di assicurare un'adeguata ripartenza. Avremo manifestazioni di altissimo livello culturale, cinematografico, artistico sportivo, sociale, adatte a un pubblico di tutte le età. Vi invito - conclude il primo cittadino - a partecipare numerosi".





