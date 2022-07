Moda e inclusione con Terrasini Fashion Night: sul palco Kledi, Anbeta e Nathaly Caldonazzo

La seconda edizione della Terrasini Fashion Night, sfilata di moda e spettacolo per promuovere l’artigianato, la cultura e il territorio siciliano, prenderà il via alle ore 21 di giovedì 21 luglio nella piazza del Duomo, con una passerella inclusiva e star televisive. Realizzata da Rosi De Simone Eventi in collaborazione con il Comune di Terrasini, è inserita nel calendario Terrasini Love Summer 2022, e vanta il patrocinio della Regione Siciliana, assessorato ai Beni Culturali e dell'Identità Siciliana. Presenti il sindaco Giosuè Maniaci e l'assessore Alberto Samonà. L’evento è gratuito ed aperto al pubblico.

I protagonisti della Terrasini Fashion Night

Alla conduzione Nathaly Caldonazzo, prima donna del Bagaglino negli anni 2000 e protagonista dell'ultima edizione del Grande Fratello e prima ancora dell'Isola dei Famosi e di Temptation Island. Ospiti d'onore il ballerino Kledi Kadiu e la collega Anbeta Toromani, noti al grande pubblico per la lunga collaborazione con il più longevo talent show, Amici di Maria De Filippi, che si esibiranno dal vivo. Accanto a loro Umberto Salamone, modello, ex Carramba Boy e conduttore Rai, nella veste di co-conduttore. Musiche di Mauriziotto dj.

Terrasini Fashion Night porta l’inclusività in passerella

Terrasini Fashion Night sarà una sfilata inclusiva, sulla scia virtuosa della nuova consapevolezza, abbracciata dai grandi marchi moda, che vede accanto a modelle e modelli professionisti, uomini e donne appartenenti alle categorie sensibili, transgender, multietnie e disabilità, come ha fatto Valentino, nell’ultima sfilata a Piazza di Spagna per collezione dello stilista Pierpaolo Piccioli. Sempre presente negli eventi di Rosi De Simone, Fare x Bene Onlus, organizzazione no profit fondata nel 2010 da Elio Fiorucci, che si occupa di prevenire e combattere ogni forma di violenza di genere e cyberbullismo. Ci saranno il segretario generale Giusy Laganà e la testimonial, Valentina Pitzalis, deturpata a causa della violenza del compagno. In passerella anche la nota modella transgender Eva Carieri, membro del tavolo LGBT di +Europa e il dj Davide Pizzo, 23 anni, di Cinisi, in arte Dey P.

L’assegnazione dei premi Sicily Fashion Night

Anche in occasione della Terrasini Fashion Night, la producer Rosi De Simone, ha voluto valorizzare la cultura e l’arte premiando personalità che si sono distinte nei propri settori. A ricevere il premio Sicily Fashion Night saranno Italo Marseglia, designer campano, che si è formato nella storica maison capitolina di Fausto Sarli, specializzato in etica e green; il pittore madonita Croce Taravella e la direttrice della Women Orchestra, Alessandra Pipitone.

Le proposte moda della Terrasini Fashion Night

In passerella le collezioni Primavera Estate di Agemina, Almami Bijou di Alessandra Giurintano, Atelier Giambona, Milano Junior, Milano Spose, Monique, Odette, Ottica Carla, Pinto, Yamamay, ospite d’onore anche in passerella Italo Marseglia con la sua collezione in crochet, antica tecnica sartoriale. Sponsor Arredi Nicosia, Fashion Car, Media Broker Consulting srl, Tabaccheria di corso Vittorio a Terrasini, Pizza Uno, Cucinella, Iclub, Enjoy; Partner Cli Ice Bar di Marco D’amore, Zabbàra Bed and breakfast, trucco e hair style Parruccheria ed estetica Ina e Centro estetico parrucchieri Domenico. Coordinamento backstage Claudia Palmeri, allestimenti E20 Service, ufficio stampa Emme Averna Comunicazione.