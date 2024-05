"Terra: percorsi d’arte contemporanea", le cinque generazioni in mostra all'Albergo delle Povere

Dal 18 maggio al 9 giugno 2024, presso l’Albergo delle Povere di Palermo, si terrà la mostra collettiva “Terra: percorsi d’arte contemporanea”, all’interno dell’iniziativa “Le 5 Generazioni presenta Il Labirinto”. Un viaggio emozionante, immersivo e innovativo dentro l’arte contemporanea siciliana degli ultimi 70 anni, attraverso le opere di quasi 70 artisti. Nelle sale della mostra sarà possibile ammirare tele, installazioni, fotografie, video e sculture di: Vito Adamo, Margherita Amabile, Pietro Asaro, Giacomo Baragli, Guido Baragli, Calogero Barba, Margherita Bianca, Mattia Biancucci, Bruno Rosario, Mariano Brusca, Aurelio Buono, Peppe Caiozzo, Claudio Josè Califano, Francesco Carbone, Giovanni Castiglia, Andrea Celestino, Toni Costagliola, Eugenio Cottone, Francesco Cuttitta, Sabina De Pasquale, Angelo Di Garbo, Maria Luciana Dilluvio, Irene Falci, Gabriele Faletra, Vincenzo Ferlita, Martina Gaeta, Giulia Galioto, Toti Garraffa, Salvo Greco, Gabriele Gulotta, Carmelo Guzzetta, Dan Iroaie, Renato La Duca, Gabriele La Monica, Carlo Lauricella, Alfonso Leto, Francesco Lo Coco, Tony Lombardo, Antonella Lucchese, Umberto Maggio, Clara Mannino, Gianfranco Maranto, Gigi Martorelli, Benedetto Norcia, Enzo Patti, Veronica Pecoraino, Presti Antonio, Nino Quartana, Lorenzo Reina, Ilaria Ricciardi, Giuseppina Riggi, Francesca Germana Romano, Federica Romeo, Enrico Rubicondo, Simona Saladino, Franca Sapuppo, Francesco Sarullo, Mimmo Schimmenti, Francesco Schirò, Arturo Stabile, Giusto Sucato, Giusy Sucato, Eugenio Tagliavia, Dario Taormina, Greta Tarantino, Tanino Testa, Rosario Tornese, Ninni Truden, Nando Valentino, Giovannino Valenza, Pippo Zimmardi, Mario Zito.



Il parterre di opere e artisti comprende una selezione significativa, ovviamente parziale, della scena artistica siciliana. Si parte dagli anni ’60, con le categorie internazionali di allora: la Pop art, l’Informale, lo Spazialismo, proseguendo con le neo avanguardie degli anni settanta e del concettualismo. Si giunge negli anni ottanta, dove si innesca la Transavanguardia, con il ritorno alla pittura, al neo espressionismo, alla new wave e alla liberalizzazione dei linguaggi che caratterizzerà il 2000 e si estende sino alle ultimissime generazioni. L’evento è patrocinato da Giornalisti e Associati STP e da IISS Don Calogero Di Vincenti. La mostra è sostenuta e promossa dall’Assessorato Regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana. L’organizzazione è della associazione ACSB. L’ingresso è gratuito.

Il 18 maggio l’inaugurazione avrà inizio alle ore 18:30. Seguirà buffet curato dagli studenti dell’Istituto Di Vincenti di Bisacquino, accompagnato dai vini Principe di Corleone. Si terrà una performance di Veronica Pecoraino e uno spettacolo teatrale di Paola Pace. Alle ore 20:30 ci sarà il concerto di Dario Sulis e la sua band. Inoltre per le strade del Cassaro, dalle ore 18, la Seui Street Band si esibirà fino a raggiungere l’Albergo delle Povere per affiancare con la loro musica Dario Sulis, partendo da Piazza Pretoria e attraversando Corso Vittorio Emanuele. Per tutte le info è possibile collegarsi ai canali social “Le 5 Generazioni” o visitare il sito www.le5generazioni.it L’Albergo delle Povere si trova a Palermo in Corso Calatafimi 217. È possibile visitare gratuitamente la mostra nei seguenti orari: dal martedì al venerdì 9.30/18.30, sabato e domenica 9:30/13.