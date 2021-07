Termini Imerese, "amici" di via Navarra: ecco la mostra cinofila amatoriale

Dopo mesi di restrizioni, di cambi di colore, di giornate trascorse a casa, finalmente, con l’arrivo dell’estate e della zona bianca, possiamo respirare un po’ di libertà e goderci le giornate.

L’associazione “Amici di Via Navarra”, per promuovere e valorizzare il territorio, ha organizzato la seconda edizione della mostra cinofila amatoriale, che si terrà domenica 8 agosto dalle ore 17.30 presso villa Auguglia, nella parte bassa della città di Termini Imerese. L’evento, patrocinato dal comune di Termini Imerese, vedrà come protagonisti esperti del settore, che valuteranno le caratteristiche funzionali di ogni cane, in base allo standard di razza.

L’iniziativa, inoltre, è aperta anche ai bambini, i quali potranno sfilare con i loro cani e degustare lo zucchero filato. A dare un tono movimentato e frizzantino e a intrattenere il pubblico, con la sua buona musica, sarà dj Arcodix. Le iscrizioni della mostra, per non creare assembramento, potranno essere effettuate in loco, dalle ore 15.45 alle 17.00.

