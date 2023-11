Tutto pronto per Tempo di poesia 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tempo di poesia 2024 a cura della prof.ssa Elena Saviano ideatrice e curatrice. L'agenda compie 10 anni, come ogni anno viene presentata al pubblico di Palermo e non solo. E' un'agenda poetica composta da poesie di poeti contemporanei e poesie di poeti classici. La contemporaneità e la classicità. Ogni mese è suddiviso in due parti un poeta contemporaneo ed un poeta classico. Gli autori che la compongono sono stati scelti in base allo stile, all'emozione, al sentimento, alla ragione che tutto conduce al cuore. La musicalità dei versi riesce a trasmettere concetti e stati d'animo in maniera più evocativa e potente di quanto faccia la prosa. L'universale che incontra il particolare. Il mio intento grazie alla complicità e alla collaborazione dei poeti è quello di ricondurre al centro della cultura il vero senso della parola, il vero senso della poesia nell'incontro con l'altro. L'agenda sarà presentata presso la prestigiosa sede della Fondazione Giuseppe e Marzio Tricoli Via Terrasanta, 82 - Palermo alle ore 17.00 Quest'anno saranno presenti anche le Associazioni Cycnus, Castello e Parco di Mare Dolce Relatori: dott. Marcello Tricoli (Fondazione Tricoli), prof.ssa Rosa Maria Chiarello (poetessa), prof.ssa Elena Saviano (presidente Associazione Cycnus), dott. Domenico Ortolano (presidente Associazione Castello e Parco di Mare Dolce) Recital a cura dei poeti I poeti contemporanei dell'anno cura: Adalpina Fabra Bignardelli, Stefania Miro, Santina Folisi, Rino Scurria, Rosario Iraci, Sonia Giovannetti, Antonino Causi, Elena Saviano I poeti classici: John Keats, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Costantino Kavafis, Alceo, Friedrich Holderlin, Guillaume Apollinaire, David Lawrence, Aleksandr Puskin, Marina Cvetaeva. Vi aspettiamo per celebrare la Poesia INGRESSO GRATUITO