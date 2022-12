"Il tempio delle cose", la presentazione del libro di Marcello Scaduto alla Real Fonderia Oretea

Si terrà giovedì 15 dicembre alle 16 la presentazione del libro “Il tempio delle cose” di Marcello Scaduto, edito da Informazione libera, presso la Real Fonderia Oretea in piazzale Fonderia, a Palermo. L’evento è organizzato da Maurizio Lucchese. Dialogano con l’autore Fabio Gagliano e Alfredo Butera.

Si parte idealmente da una stazione ferroviaria abbandonata per intraprendere un viaggio alla scoperta di alcune tra le miriadi di cose che inevitabilmente plasmano l'esistenza. Si percorrerà la strada della conoscenza guidati dalla curiosità e dall'intuito, si comprenderà il senso della “prima volta”, si visiterà la malattia, si analizzeranno le leggi cosmiche per addentrarsi, poi, nei meandri della mente, si indagherà il significato del “conosci te stesso” e, attraverso la materia dei sogni, ci si avventurerà nel mondo della magia, si guarderà la morte sotto una nuova luce, per poi rivalutare il mito e la storia, per scoprire infine da dove originano le nostre paure.

Un viaggio che parte da una condizione di oscurità e si manifesta con una repentina discesa nel mondo Ctonio, per poi risalire guidati dalla luce della conoscenza. Un percorso di profonda riflessione sull'intrinseco e archetipale significato delle cose, per potere, infine, consentire al lettore di continuare a scrivere consapevolmente sulle pagine bianche, lasciate appositamente dopo l'ultimo capitolo, con la sensazione miracolosa che le parole siano già lì, scritte con inchiostro invisibile, e chiedano, a viva voce, di diventare visibili. Perché l' Intelligenza che attraversa tutto scorre anche attraverso te.

Marcello Scaduto nasce a Palermo il 12 Settembre 1958, laureato in Medicina e Chirurgia è attualmente responsabile di U.O. Medicina Legale della Asp 6 di Palermo. Da sempre appassionato agli studi umanistici si è addentrato nell’analisi delle filosofie orientali comparate al pensiero occidentale. Ma il suo più vivo interesse è da sempre rivolto a indagare i misteri che regolano il funzionamento delle mente umana. E' alla prima esperienza editoriale nata dal desiderio di potere condividere momenti di riflessione nella speranza di un sereno confronto costruttivo.