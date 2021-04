Chiesa di Sant’Antonio Abate, a Pasqua ecco la tela quaresimale di Giovanni Patricolo

La Chiesa di Sant’Antonio Abate, in collaborazione con l’Associazione Culturale e di Volontariato “Guardie del Tempio di Cristo”, promuove ai fedeli la visione il 2 e il 3 aprile, dalle ore 10 alle 12, della tela ottocentesca del pittore palermitano Giovanni Patricolo, a più di cinquant’anni dall’ultima esposizione del 1970.

Il Parroco, monsignor Gaetano Tulipano, udito il parere del Consiglio Pastorale Parrocchiale e in collaborazione con l’Associazione culturale e di volontariato “Guardie del tempio di Cristo” ha deciso sia di offrire la possibilità di poter gustare la visione di tale opera ai palermitani che lo volessero, sia di far rivivere la tela riportandola all’uso liturgico per la quale è nata, reinserendola nella celebrazione della Santa Veglia Pasquale del 3 aprile alle ore 19:00. L’opera, della quale si era persa memoria, rappresenta, per l’uso del colore, un unicum tra le tele quaresimali, solitamente dipinte a monocromo sui toni del blu, nonché, ad oggi, l’unica testimonianza di questo genere nella produzione dell’artista.

Agostino Gallo (1790/1872), autore di appunti biografici e storico-artistici sugli artisti siciliani parlandoci delle opere realizzate dal presbitero pittore così scrive: "segnalossi egualmente nel dipingere tele quaresimali che nella Settimana Santa si veggono pendere nella volta dinanzi all’altare maggiore delle chiese rappresentanti la discesa dalla croce del corpo di Gesù Cristo. Egli introdusse il primo costume di dipingerli a diversi colori al naturale, invece di essere monocromate di color turchino che invece è disgustevole». La tela quaresimale, in buone condizioni ma bisognevole di pulitura, è composta da otto falde cucite fra loro e misura circa metri 9,5 x 5,5; nell’angolo in basso a destra si legge «Sac. Giovanni Patricolo invenit et pinxit 1852".

In essa è raffigurata la “Deposizione di Cristo nel sepolcro”. Questo rito, precipuamente siciliano ed ancor oggi osservato in alcune chiese, è noto come “calata della tila”; in esso permane ancora quella cultura tipicamente barocca che si manifesta nella teatralità dell’azione, strumento e forma per la circolazione del binomio devozione-educazione proprio della riforma cattolica. La Parrocchia di Sant’Antonio Abate risale al 1220 ed è una delle Chiese più antiche della nostra città di Palermo ubicata, nel passato, al termine del quartiere del Cassaro e vi si accedeva tramite la Porta di Mare.

Detta Parrocchia è importante perché, dal 1300, è anche “la Chiesa del Senato Palermitano”. Il legame della Parrocchia con il Senato Palermitano e con la Nobiltà palermitana avvantaggiò la Chiesa di Sant’Antonio poiché, costoro, divennero i committenti dei vari artisti del tempo, nell’aula ecclesiale, troviamo opere di Antonello Gagini, di Vito D’Anna, di Filippo Pennino, di Gioacchino Vitagliano, di Ignazio Marabitti, di Giuseppe Bagnasco, di Andrea Palma, di Pietro Novelli, dello Zoppo di Ganci, di Fra Umile da Petralia, di Gaspare Serenario, di Giovanni Patricolo e altri.

Proprio di Giovanni Patricolo, prete e pittore, nato a Palermo il 16 agosto 1789, ultimamente abbiamo ritrovato una tela della Passione, realizzata nel 1852. Da una collaborazione interdisciplinare di diversi Docenti palermitani lo scorso anno, in occasione dell’Anno Giubilare Parrocchiale, indetto per solennizzare l’800° Anniversario dell’Erezione della nostra Chiesa a Parrocchia (1220-2020), è stato pubblicato un libro dal titolo: ”La chiesa parrocchiale di Sant’Antonio Abate a Palermo. Ottocento anni fra storia, arte e vissuto religioso”.