Al Teatro Massimo record di spettatori e incassi per il Nabucco: "Dati entusiasmanti, grazie pubblico"

Le sette recite, più due prove generali aperte, hanno fatto registrare 9.218 presenze per un totale di 476.235 euro: dal 2018 mai così tanti soldi per una produzione. Il sovrintendente Betta: "La campagna abbonamenti alla stagione 2022-2023 si annuncia ricca di eventi da non perdere"