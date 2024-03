"Le mille bolle blu" e la storia dell'amore tra due uomini negli anni '60 al teatro Grifeo di Petralia

Sarà in scena domani (sabato 23 marzo) alle 21.15, al Teatro Grifeo di Petralia Sottana, "Le mille bolle blu", il monologo scritto da Salvatore Rizzo, diretto e interpretato da Filippo Luna che inaugura con questa data il 16° anno di repliche. Lo spettacolo debuttò infatti nel novembre 2008 al Teatro Nuovo Montevergini di Palermo e da quella sera è stato proposto in varie regioni d'Italia (dalla Lombardia alla Liguria, dall'Umbria al Veneto) e più volte in giro per la Sicilia oltre che a Palermo.

Per l'interpretazione de "Le mille bolle blu" Filippo Luna ha ricevuto nel 2010 il premio dell'Associazione nazionale critici di teatro.

Il monologo - puntellato da una colonna sonora che si incentra su celebri motivi di quel decennio e prodotto da Nutrimenti Terrestri - racconta una storia d'amore omosessuale vissuta per trent'anni in totale segretezza da un barbiere e un avvocato nella Palermo degli anni '60, parallela alle loro vite di mariti e padri di famiglia.