"La storia di Rinaldo", al Blu Corallo Art Cafè in scena la compagnia teatrale Araldo del Vespro

La storia della Palermo antica, che fa da cornice alle gesta di Rinaldo, fiero paladino alla corte dell'imperatore Carlo Magno. Questo, e tanto altro ancora, quello che la compagnia teatrale “Araldo del Vespro” rappresenterà per il ciclo "I Racconti dell'Araldo", presso “Blu Corallo Art Cafè”, in viale Emilia, 58, a Palermo, venerdì alle 21. Ingresso libero.

Si comincia proprio con la storia del valoroso Rinaldo, Leone di Montalbano. L'Araldo narrerà la sua vita: dalla nascita fino alla presa del Castello di Montalbano, passando per tante piccole curiosità, come il nome del suo fidato cavallo, la conquista della sua armatura e l’amore spassionato per le donne. “È la prima di tante puntate. Cercheremo di narrare la storia di ogni paladino di Carlo Magno - dicono dall’Araldo del Vespro -. L’idea di cominciare rappresentando le gesta di Rinaldo nasce dal fatto che pensiamo che sia proprio lui il vero protagonista delle vicende dell’opera dei pupi. È più forte di Orlando, le cui gesta le ritroviamo nella tradizionale opera dei pupi, nell’ “Orlando Furioso” di Ludovico Ariosto, nell’ “Orlando innamorato” di Matteo Maria Boiardo e nei testi di Giusto Lo Dico. Ma, lì, è presente anche Rinaldo. Da qui, l’idea di raccontare le sue valorose azioni, accanto ad Orlando, Astolfo e Malagigi”.

L'Araldo del Vespro è una compagnia teatrale che punta a diffondere la cultura dello spettacolo siciliano tradizionale. L’appuntamento è, quindi, presso “Blu Corallo Art Cafè”, in viale Emilia, 58, a Palermo, venerdì 23 ottobre, alle 21. L’ingresso è libero, ma per rispettare le norme anti Covid-19, è necessario prenotare il proprio posto, cliccando al link www.eventbrite.it/e/biglietti-le-gesta-di-rinaldo-125514498243, contattando, su Facebook, tramite un messaggio privato, la pagina “Blu Corallo Art Cafè”, o mandando un messaggio whatsapp al numero 0912744415. All’entrata del locale, verrà rilevata la temperatura corporea e fornito del gel igienizzante.