Dal festival dello street food alla processione della Madonna al Capo: cosa fare nel weekend

Fumetti e cartoni animati, moto d'epoca e street food, ma anche processioni. Ce n'è per tutti i gusti: la ricetta del weekend è infatti ricca, così da accontentare grandi e piccini. Ai Cantieri Culturali torna il Palermo Comic Convention e per l'occasione Cristina D'Avena si esibirà sul palco di Averna Spazio Open portando tutti indietro nel tempo. A Monreale ecco la quarta edizione del raduno Bmw dedicata non solo a moto d'epoca, ma anche special e moderne. Non mancheranno le sagre che regalano gite fuori porta, come quella dedicata allo street food a Montelepre. Al Capo, infine, uno degli appuntamenti più attesi: la processione della Madonna dei sette dolori.

Il Palermo Comic Convention con Cristina D'Avena

Arriva a Palermo Comic Convention giunto alla sua settima edizione. L’evento abbraccerà tutti i Cantieri Culturali alla Zisa ed è pronto a sorprendere. Tantissime sono le novità e qualche gradito ritorno, come il concerto di Cristina D'Avena. Per la prima volta la zona commerciale sarà allestita tra i viali dei Cantieri, rendendo la manifestazione dinamica e attiva. Presenti anche padiglioni con games, editori, fumetti, sport, fan group tematici, artist alley, e tante novità come ben 2 aree meet&greet, la nuova area palco dentro l'Averna Spazio Open e molto altro ancora.

Raduno di moto d'epoca Bmw

A Monreale arriva la quarta edizione del raduno Bmw moto d’epoca, special e moderne che prenderà il via domenica in piazza Duomo. L’iniziativa senza scopo di lucro, nasce nel 2017, da un gruppo di amici Bmwisti palermitani per pura e sola passione. In Sicilia si sono sempre organizzati raduni per le moto moderne e non per le storiche. Considerando che gli appasionati erano in tanti e anche i collezionisti del marchio, il gruppo di amici ha voluto creare il primo raduno.

Street food festival fuori città

Torna a Montelepre, dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria, lo Street Food Festival. Due giorni dedicati al cibo da strada, ai prodotti tipici locali dolci e salati, alla musica e al divertimento. Un’edizione con moltissime novità in programma e con tantissimi artisti e giovani chef del territorio. Partenza nel piazzale Portella della Ginestra dove ci sarà l’apertura degli stand degustativi.

La processione della Madonna dei sette dolori al Capo

Suggestiva, carica di pathos, fortemente simbolica, coinvolgente. Torna in presenza, dopo lo stop per la pandemia, la grande processione della Madonna dei Sette dolori. Si svolgerà fra le strade del Capo, quartiere popolare del centro storico di Palermo. A uscire dalla chiesa dei Quaranta martiri alla Guilla, portata in spalla dai confrati, sarà la particolarissima Madonna Addolorata, una statua lignea unica nel suo genere, caratterizzata da un manto di velluto nero donato dalla regina Elena di Savoia. Il simulacro, tanto caro ai palermitani, è stato mostrato al culto anche in occasione della messa di papa Francesco al Foro italico nel 2018, per i 25 anni del martirio di don Pino Puglisi. La processione del 18 settembre è il culmine dei festeggiamenti che coinvolgeranno l’intero quartiere.