Al Teatro Sant'Eugenio torna "Spose consumate": lo spettacolo per due weekend

Dopo lo straordinario successo della scorsa stagione, ed anche delle tappe della tournée estiva, tornano al teatro Sant’Eugenio di Palermo le cinque amiche che si ritrovano, insieme allo stilista, in un atelier di alta moda, per provare gli abiti da damigella. Ebbene sì, torna “Spose consumate”, la commedia scritta da Daniela Pupella, Francesca Picciurro e Lavinia Pupella che sarà in scena dal 28 ottobre al 5 novembre, nei giorni di sabato (ore 21) e domenica (ore 17.45). Protagonisti, sul palco, il consolidato trio composto dalle sorelle Daniela e Lavinia Pupella con Leonardo Campanella insieme a Iaia Corcione, Fabiola Arculeo e Francesca Picciurro, per la regia di Daniela Pupella. Costumi, Katia Montagna.

Le cinque donne protagoniste sono forti e fragili allo stesso tempo, si confrontano e si confortano, si odiano e si amano... come solo le donne sanno fare, e in scena, lo faranno in modo dissacrante. Sono inoltre cinque donne libere che, in maniera molto divertente, si metteranno “a nudo” mandando persino in crisi lo stilista che si ritroverà a doverle gestire, ma non a domarle; tra loro, c'è la magra, l'influencer, la oversize, la delusa, la sfrontata, e insieme ne diranno e ne combineranno di tutti i colori. Ma sono anche donne molto diverse l’una dall’altra, e con trascorsi differenti che via via verranno fuori durante l’evoluzione degli eventi; ed inoltre, non mancheranno dei momenti in cui, le cinque protagoniste, ed anche lo stesso stilista, inviteranno il pubblico a riflettere.

Quindi, spose “consumate” dove, quest’ultimo termine, assumerà nel corso della trama vari significati e sfaccettature che man mano il pubblico capirà, consumate sarà ora verbo, dopo aggettivo, dopo ancora chi lo sa... E non mancheranno di certo le risate.