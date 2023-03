Al Teatro Sant'Eugenio in scena ''Comico romantico'', commedia di Gino Carista e Antonio Di Stefano

Al teatro Sant’Eugenio – Direzione artistica Pupella, proseguono gli appuntamenti in cartellone con “Comico romantico”, commedia brillante di Gino Carista e Antonio Di Stefano, con: Gino Carista, Daniela Pupella, Caterina Salemi, Leonardo Campanella e Massimiliano Sciascia, e diretto da Gino Carista, che andrà in scena per ben tre week end dal 18 marzo al 2 aprile. Nei giorni di sabato, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21, mentre le domeniche alle ore 17,45.

Un incantesimo ha deformato il fisico di Fortunato (Leonardo Campanella), figlio adottivo di Gaetano (Gino Carista), un panettiere manesco e insensibile, che lo schiavizza e gli tiene nascosta la verità sulla sua nascita; Gaetano, da sempre, è innamorato di donna Gabriella (Caterina Salemi), una nobile decaduta, madre di donna Iolanda (Daniela Pupella) segretamente innamorata di un giovane che ogni notte le dedica poesie sotto la finestra.

Ma donna Iolanda è stata promessa dalla madre a don Rosolino (Massimiliano Sciascia) che però è, diciamo, poco virile. Fra colpi di scena, segreti, misteri, svelamenti e risate fragorose, come una fiaba, la storia troverà il suo lieto fine.