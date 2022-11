All'Agricantus parte il teatro per ragazzi con "Hansel e Gretel e il segreto della strega"

Un rilettura delle più classiche tra le fiabe e spettacoli recitati in lingua originale “spaventosamente” divertenti. Al Teatro Agricantus di Palermo torna la programmazione dedicata ai più giovani, affinché le nuove generazioni si possano avvicinare e appassionare al teatro, arte capace come poche altre di accogliere, contaminare, dare spazio e interpretare voci differenti. Lo spazio di via XX Settembre, di cui è direttore artistico Vito Meccio, vanta una lunga tradizione sperimentale e di ricerca, secondo un’idea polivalente di spettacolo dal vivo capace di attrarre un pubblico eterogeneo per età, sensibilità, gusti e classe sociale. Tra questi non mancano i bambini ai quali sono dedicati i nove spettacoli della stagione di teatro per ragazzi che, dal 6 novembre al 16 aprile, intratterrà le domeniche pomeriggio dei giovanissimi (dai 3 ai 13 anni di età) con spettacoli divertenti e formativi allo stesso tempo, appositamente creati per loro da compagnie di professionisti capace di accendere la scintilla dello stupore attraverso quella magia che solo il palcoscenico di un teatro riesce a creare.

Si parte domenica 6 novembre, alle ore 16 ,con "Hansel, Gretel e il segreto della strega" (adatto a bambini dai 3 ai 10 anni) della compagnia calatina Nave Argo, dal 1992 attiva in tutta la Sicilia e diventata un punto di riferimento nel settore della prosa contemporanea e del teatro per l’infanzia. In questo spettacolo, portato in scena da Giuseppe Brancato e Iridiana Petrone (anche autrice dei testi e regista), con le musiche originali di Giuseppe Nicolosi e le scenografie di Tiziana Rapisarda, Hansel e Gretel sono due fratelli che giocano, ridono e qualche volta litigano. Hansel è un ragazzino generoso e coraggioso, Gretel è sensibile e gentile. Un giorno si inoltrano nel cuore del bosco e trovano una casetta piena di sorprese e qualche segreto! Con l'aiuto di un corvo parlante un po' smemorato, riusciranno a scoprire quanto sia bello avere al proprio fianco un fratellino o una sorellina.

Domenica 4 dicembre sarà la volta de "Il mago di Oz", fiaba liberamente ispirata al grande classico di Lyman Frank Baum e portato in scena dagli interpreti del Teatro Bertolt Brecht di Formia con Maurizio Stammati e Chiara Di Macco e i pupazzi di Ada Mirabassi.

Domenica 15 gennaio la compagnia The Play Group porterà in scena "Dracula" di Bram Stoker, un grande classico della letteratura inglese proposto in una versione "spaventosamente" divertente e rigorosamente in lingua originale. La compagnia campana La Mansarda Teatro dell'Orco, proporrà al Teatro Agricantus ben due spettacoli: domenica 5 febbraio "Cappuccetto Rosso" dei Fratelli Grimm, e domenica 5 marzo "Gervaso e Carlotta" spettacolo tratto da una antica fiaba popolare tedesca. La stagione per i più piccoli si concluderà domenica 16 aprile ancora una volta con interpreti del Teatro Bertolt Brecht che porteranno in scena a Palermo uno spettacolo nuovo di zecca: "La Fattoria degli animali" liberamente tratto dal romanzo allegorico e rivoluzionario di George Orwell.