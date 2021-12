"Regalare un sorriso insieme a Pino", al Teatro Orione una serata di cabaret per l'Oncoematologia pediatrica

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Una serata in ricordo di una persona solare portata via troppo in fretta da un tumore, la cui famiglia e gli amici continuano però a tenerne vivo il ricordo, attraverso l’arma più potente: il sorriso. Lunedì 20 al Teatro Orione alle 21 la famiglia, insieme all’associazione culturale “Al Tugurio"; e ad alcuni amici, hanno organizzato una serata di cabaret e spettacolo in ricordo di Pino, decidendo di devolvere l’intero ricavato a sostegno della Fondazione Lene Thun, onlus che offre a Palermo due laboratori permanenti di ceramico-terapia presso i reparti di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civico e nei vari reparti dell’ospedale di Cristina.

Interverranno a scopo benefico Sasà Salvaggio, Toti e Totino, Ernesto Maria Ponte, Antonello Costa e Orazio Bottiglieri.

La serata, organizzata all'insegna del sorriso e della solidarietà, vedrà tra gli ospiti Paola Adamo, Charity General Manager insieme a una rappresentanza del team Fondazione Lene Thun presenti per ringraziare la famiglia, l'associazione culturale "Al Tugurio" e gli "Amici della Fondazione Lene Thun", che supporta le attività dei laboratori.

Un ringraziamento speciale ai partners della serata Casa Morra Cucina Napoletana via Ausonia 106 Palermo e 343Cafè via Resuttana 243 Palermo che hanno scelto di sostenere i laboratori dell’ospedale Di Cristina e ospedale Civico di Palermo